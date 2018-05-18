Овечкин — о 2:4: упущенная возможность, плей-офф для нас — это важнейший тест

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Конечно, для нас это упущенная возможность. Мы проиграли битву — соперник забил два гола в концовке, а мы не смогли. Что есть, то есть, ничего уже нельзя сделать. Мы не собираемся оглядываться назад, мы будем смотреть вперёд. Наша группа парней была в разных ситуациях на протяжении нынешнего сезона, мы будем сражаться дальше. Для нас это огромный и важнейший тест, проверка. Мы всё равно будем получать удовольствие от игры, от плей-офф. Посмотрим, что произойдёт. Мы едем в Тампу, сыграем в свой хоккей, попытаемся победить и вернуться домой», — цитирует Овечкина Washington Post.