Овечкин во 2-й раз в карьере набрал 20 очков в одном розыгрыше плей-офф

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. На его счету стало 20 (10+10) очков в 16 матчах нынешнего плей-офф. Овечкин достиг этой отметки во второй раз в карьере – впервые с сезона-2008/09, когда установил рекорд «Кэпиталз» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли (21 очко). В матче с «Лайтнинг» рекорд Овечкина повторил Евгений Кузнецов.

Видео передачи Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.