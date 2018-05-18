Давыдов — о Капризове: дешёвое удаление, нельзя так подводить всю команду

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной Канады (4:5 ОТ).

«Фол был, формально судьи правы. Похожее удаление припоминаю в финале Олимпиады у немцев. Тогда в овертайме судьи сработали в нашу пользу, теперь дали шанс сопернику. Вообще же в наше время за такие дешёвые удаления вечером в гостинице их авторам били башмачком по мягкому месту. Нельзя так подводить всю команду!

Нам повезло в финале Олимпиады, главного турнира четырёхлетия. Но этого везения нам не хватило на чемпионате мира, турнире не таком значимом, как Игры, но очень приличном по уровню. Есть чему порадоваться, но есть из-за чего страдать.

Должен ли Воробьёв остаться? Я считаю, этот вопрос нужно решать на тренерском совете ФХР — с привлечением ветеранов и многочисленных специалистов. Тренеры должны объяснить, что у команды получилось и где были допущены ошибки, прежде всего в селекции. Все последние годы этот совет оставался в тени, тренеры свои действия практически не объясняли. Надеюсь, традиция тренерских советов будет восстановлена, это пойдёт на пользу всему национальному хоккею», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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