Киселевич о решающем голе: хотел сыграть как можно лучше — шайба прошла по льду

Защитник сборной России Богдан Киселевич прокомментировал поражение от сборной Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

«Победный гол О'Райлли? Я положил клюшку, но так получилось, что не донца. Шайба прошла низом по льду. Хотел сыграть как лучше, может, если бы просто остался на ногах, то она бы и не прошла. Мастерство в том и заключается, чтобы в нужный момент всё исполнить.

Видео шайбы можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Сравнить мастерство? Все мы одинаковые люди. Всё зависит от того, как ты тренируешься. Вообще, можно адаптироваться к любой лиге. Пока я в НХЛ не сыграл, не имею права говорить о том, чего не знаю. Главное — попасть в эту среду.

Коннор — зверюга? Сколько очков он вчера набрал? Три? Получается, зверюга. Я не могу сказать, что я мог вчера забить три гола, но перекрывать можно было. У шведов и канадцев было много игроков из НХЛ, тогда как у нас было много дебютантов, молодых ребят. Вообще, считают, что то, что произошло, — это позитивно. Было бы слишком легко, если бы сразу всё нормально вышло. Есть над чем работать. Получили пищу для размышлений», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.