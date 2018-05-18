«Каролина» подписала форварда сборной Финляндии Мяэналанена

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» подписал двустороннее соглашение сроком на один год с нападающим «Кярпята» и сборной Финляндии Саку Мяэналаненом.



23-летний хоккеист получит бонус в размере $ 92 тыс., а его годовая зарплата составит $ 832 тыс.

В сезоне-2017/18 Мяэналанен выиграл чемпионат Финляндии с «Кярпятом». В регулярном чемпионате он принял участие в 59 матчах, записав в свой актив 46 (17+29) очков. В плей-офф он провёл 18 встреч, набрав 10 (5+5) результативных баллов.

Мяэналанен выступал за сборную Финляндии на чемпионате мира, проходящем в Дании. Саку провёл 8 матчей, набрав 3 (2+1) очка.