Кожевников: мы шумим, что у нас сильная лига, но канадцы показали наше место

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги выступлению сборной России на чемпионате мира.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018

«Не надо было говорить, что мы надеемся на первое место, если мы проигрываем 16-й команде НХЛ по подбору игроков. А ещё мы шумим, что у нас лига сильная. Но канадцы показали, где мы находимся. Для последнего времени этот результат нормален.



Их перекрыли и не давали им играть. Канадцы что, идиоты? Они поняли, что у нас играет одно звено, и всё внимание уделили ему. Они не дали ему раскатиться, и всё, игра закончилась. Я же говорил, что нам надо вылезать из окопов. Что в команде делали Сошниковы всякие? Их взяли только потому, что они в НХЛ играют? Бучневич тот же…



Кто-то должен был взять инициативу на себя, одним звеном всё время играть невозможно. Почему другие игроки в других матчах не выкладывались? А у этих ребят один матч был неудачный, с ними канадцы здорово сыграли. А остальные где были? У нас что, из одного звена состоит сборная? О чём думали тренерский штаб, федерация?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.