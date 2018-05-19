Индрашис: в «Динамо» подбирается очень сильный состав

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис рассказал, почему не был подписан с «Куньлунем», а также прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Это вопрос к менеджменту рижского «Динамо» и «Куньлуня». Я не в курсе деталей. И своё имя на шкафчике «Куньлуня» не видел, поэтому не могу сказать, насколько близок был к переходу в эту команду. Так что вам лучше спросить у руководителей клубов.

Пока еще ни с кем из «Динамо» не говорил. Весь последний месяц посвятил только сборной Латвии. Про московский клуб знаю только то, что там подбирается очень сильный состав — подписаны контракты с Вадимом Шипачёвым, Дмитрием Кагарлицким и Максимом Афиногеновым. Думаю, будет интересный сезон», — приводит слова Индрашиса газета «Известия».