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Бонино: Швеция – одна из сильнейших команд на ЧМ-2018, если не самая сильная

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Бонино: Швеция – одна из сильнейших команд на ЧМ-2018, если не самая сильная
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной США Ник Бонино прокомментировал разгромное положение в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею команде Швеции (0:6).

«Прежде всего хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы не должны проигрывать, ещё и с таким счётом. Знали, что Швеция – одна из сильнейших команд здесь, если не самая сильная. Соперник обучен, имеет отличных мастеров в каждой из линий. К сожалению, не реализовали план на игру. Отсюда неудовлетворительный результат.

По ходу встречи пытались вносить коррективы, но всё валилось из рук. Было много возможностей в большинстве, однако шведский вратарь тащил абсолютно всё. Он был стеной, а мы не помогали должным образом нашему голкиперу. Сказался ли переезд их Хернинга? Сейчас нет смысла об этом говорить и искать оправдания нашей игре», — передаёт слова Бонино корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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