Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2014 года

Сборная Канады потерпела неожиданное поражение от команды Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2014 года не сыграют в финале чемпионата мира. Четыре года назад они проиграли в четвертьфинале Финляндии (2:3). После этого сборная Канады два года подряд выигрывала золотые медали мировых первенств, а на прошлом чемпионате мира уступила в финале Швеции (1:2 Б), завоевав серебро.