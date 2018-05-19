Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2014 года

Сборная Канады потерпела неожиданное поражение от команды Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2014 года не сыграют в финале чемпионата мира. Четыре года назад они проиграли в четвертьфинале Финляндии (2:3). После этого сборная Канады два года подряд выигрывала золотые медали мировых первенств, а на прошлом чемпионате мира уступила в финале Швеции (1:2 Б), завоевав серебро.
Канадцы снова опозорились. Главная сенсация чемпионата мира
Швейцария сотворила сенсацию и вышла в финал ЧМ, где сыграет со Швецией.