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Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2014 года

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Сборная Канады не сыграет в финале чемпионата мира впервые с 2014 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады потерпела неожиданное поражение от команды Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

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Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2014 года не сыграют в финале чемпионата мира. Четыре года назад они проиграли в четвертьфинале Финляндии (2:3). После этого сборная Канады два года подряд выигрывала золотые медали мировых первенств, а на прошлом чемпионате мира уступила в финале Швеции (1:2 Б), завоевав серебро.

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