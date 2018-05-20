Кучеров в 10-й раз отметился результативной передачей в нынешнем плей-офф

В пятом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз». После первого периода счёт 2:0 в пользу «молний».

На 9-й минуте матча результативной передачей отметился форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский форвард поделился шайбой с Ондржеем Палатом, который мощным броском отправил шайбу в ворота Брэйдена Холтби. Эта передача стала для Кучерова 10-й в плей-офф.

Таким образом, россиянин записал на свой счёт уже 17 (7+10) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.