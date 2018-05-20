Овечкин: просто нужно взять два матча у «Тампы», она не делает ничего особенного

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал исход пятого матча финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 2-3 в серии).



«Очевидно, что противостояние с «Тампой» превратилось в серию до двух побед. Нам просто нужно взять два матча. Наша задача вернуться сюда и сыграть седьмую встречу. Не думаю, что «Тампа» делает что-то особенное.

Я же стараюсь играть по-разному, в том числе по максимуму использую тело, чтобы хитовать соперников. Поражение не столь разочаровывает. Конечно, когда вы проигрываете, то чувствуете себя плохо. Но сегодня у нас просто было плохое начало матча, не больше», — приводит слова Овечкина Washington Post.