Тротц: «Вашингтон» сам себе выкопал яму в первом периоде матча с «Тампой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал исход пятого матча финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3, 2-3 в серии).

«Я не могу дать оценку началу матча. Возможно, мы подумали, что матч снова начнётся в восемь вечера, а не в 19:15, как сегодня. В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму. Я считаю, что во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе», — заявил на пресс-конференции Тротц.