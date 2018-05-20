Экхольм: Швейцарии будет тяжело обыграть Швецию в финале, у нас отличный состав

Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по хоккею 2018 года, в котором его команда сыграет с Швейцарией.



«Я не думаю, что существует много секретов успеха сборной Швеции. Посмотрите на наш отличный состав, посмотрите на игроков, которые приехали на чемпионат мира, и посмотрите на энергию и скорость, с которой мы играем. Я думаю, Швейцарии будет тяжело обыграть нас в финале», — приводит слова Экхольма официальный сайт ИИХФ.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.