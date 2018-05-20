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Братья Седин выразили уверенность в победе Швеции на ЧМ-2018

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Братья Седин выразили уверенность в победе Швеции на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Близнецы Даниэль и Хенрик Седины выразили уверенность в победе сборной Швеции в финальном матче чемпионата мира 2018 года. Экс-хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» в 2013 году принесли «Тре крунур» золотые медали мирового первенства, обыграв в финале Швейцарию со счётом 5:1.

«Конечно, Швеция победит. Андерс Нильссон вновь станет главным героем матча», — сказал Даниэль.

«Швеция – победитель. Думаю, главным героем встречи станет Филип Форсберг», — добавил Хенрик в интервью изданию Expressen.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.

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