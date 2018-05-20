США – Канада: стали известны составы команд на матч за бронзу ЧМ-2018

Стали известны составы сборных США и Канады на матч за третье место чемпионата мира по хоккею—2018. Начало встречи запланировано на 16:45 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной США:
Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез — Макэвой, Дербринкат — Уайт — Кейн;
Бутчер — Мёрфи, Годро — Бонино — Аткинсон;
Пионик — Йенсен, Крайдер — Ларкин — Ли;
Хьюз, Коулмэн — Райан — Томпсон, Милано.
Состав сборной Канады:
Макэлинни (Кемпер);
Власич — Парэйко, Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Шенн;
Эдмундсон — Экблад, Бовилье – Барзал — О'Райлли;
Мюррей — Нурс, Пажо — Туррис — Хорват;
Шабо, Бейли — Дюбуа — Эберле, Джост.
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