Арвидссон: сразу решили с Форсбергом, что на ЧМ-2018 поедем только за золотом

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон поделился ожиданиями от финала чемпионата мира по хоккею 2018 года, в котором его команда сыграет со Швейцарией.



«Мысль о выходе в финал у меня была с самого начала пути на чемпионате мира, даже с того момента, когда я ответил «да» на приглашение сборной Швеции. Если и ехать, то только за золотыми медалями. Я и Филип Форсберг сразу сказали это друг другу.



В финальных матчах лучше лишний раз не нервничать и расслабиться, иначе вы никогда не выиграете. Всегда хочется, чтобы сезон закончился положительным образом. Для нас было ужасно, что случилось в «Нэшвилл Предаторз», но теперь я с Форсбергом здесь, и ясно, что мы хотим напоследок насладиться победой», — цитирует Арвидссона Hockey Sverige.



Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.

Швеция и Швейцария разыграют золото ЧМ-2018. LIVE Всё самое интересное о главном матче турнира и событиях вокруг него – в нашем лайве.