Блэшилл: бронза – не тот итог, на который рассчитывали США, но горжусь командой

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал итог встречи с командой Канады (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года, в которой его команда завоевала бронзовые медали.

«Хочу выразить своё уважение сборной Канады, Биллу Питерсу и его тренерскому штабу. Игра закончилась в нашу пользу, но в третьем периоде соперник давил. Вчерашний матч не оправдал наших ожиданий, потому что мы приехали сюда, чтобы победить.

Надо было перестроиться, утром провели командное собрание, говорили, что у нас не так много медалей. Кажется, это только пятый раз с 1952 года, когда мы выиграли медаль. Медали важны для страны и для нашего хоккея, они вызывают энтузиазм. Нам надо было выиграть этот матч.



Нынешняя команда, а также прошлогодняя помогает продвигать игру за сборную. Бронза – это не тот результат, на который мы рассчитывали, но я горжусь командой.

Дания была потрясающей хозяйкой чемпионата мира. Здесь две великолепные арены, была отличная погода», — передаёт слова Блэшилла корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.