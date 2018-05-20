Роман Червенка может продолжить карьеру в «Цюрихе»

Чешский нападающий Роман Червенка с высокой долей вероятности продолжит карьеру в швейцарском клубе «Цюрих». Об этом сообщают Swiss Hockey News со ссылкой на издание La Regione.

Сезон-2017/18 32-летний нападающий провёл за другую команду из чемпионата Швейцарии – «Фрибург». В 37 матчах он записал в свой актив 42 (14+28) результативных балла. «Фрибург» вылетел из плей-офф в первом раунде.

Ранее Роман на протяжении пяти лет выступал в КХЛ, защищая цвета омского «Авангарда» и СКА из Санкт-Петербурга.