Сборная Швеции выиграла все матчи ЧМ-2018, повторив достижение Канады на ЧМ-2015

Сборная Швеции по хоккею осталась непобеждённой на чемпионате мира по хоккею–2018.

На групповом этапе «Тре крунур» выиграли шесть матчей из семи в основное время. Повержены оказались команды России (3:1), Чехии (3:2), Швейцарии (5:3), Франции (4:0), Австрии (7:0), Беларуси (5:0) и Словакии (4:3 ОТ). В четвертьфинале шведы переиграли латвийцев (3:2), в полуфинале уверенно разобрались со сборной США (6:0), а решающей игре турнира оказались сильнее Швейцарии (3:2 Б).

В последний раз такое достижение покорялось сборной Канады, это произошло на чемпионате мира 2015 года.