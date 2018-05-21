Самым ценным игроком чемпионата мира 2018 года стал Патрик Кейн

В Дании победой сборной Швеции завершился чемпионат мира по хоккею 2018 года. Самым ценным игроком турнира стал капитан сборной США Патрик Кейн, информирует корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков. Подопечные Джеффа Блэшилла завершили турнир на третьем месте.

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» записал в свой актив 20 (8+12) очков. Ранее в XXI веке это удавалось только одному хоккеисту. В 2008 году канадец Дэни Хитли тоже набрал 20 результативных баллов на чемпионате мира.

Также Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата мира–2018. Второе место занял финн Себастьян Ахо (18 очков), топ-3 замкнул канадец Коннор Макдэвид (17 баллов).