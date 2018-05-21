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Определена символическая сборная чемпионата мира 2018 года

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Определена символическая сборная чемпионата мира 2018 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В Дании завершился чемпионат мира по хоккею 2018 года. Организаторы назвали имена хоккеистов, вошедших в символическую сборную. Она была составлена журналистами, которые работали на турнире. В списке не оказалось ни одного игрока сборной России, которая завершила выступление на стадии четвертьфинала.

Полностью сборная выглядит следующим образом:
вратарь: Андерс Нильссон (Швеция)
защитники: Оливер Экман-Ларссон (Швеция), Адам Ларссон (Швеция)
форварды: Рикард Ракелль (Швеция), Себастьян Ахо (Финляндия), Патрик Кейн (США).

Чемпионом мира по хоккею второй год подряд стала сборная Швеции, которая в решающем матче обыграла Швейцарию (3:2 Б). Самым ценным хоккеистом признан капитан сборной США Патрик Кейн, который стал лучшим бомбардиром турнира.

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