Определена символическая сборная чемпионата мира 2018 года

В Дании завершился чемпионат мира по хоккею 2018 года. Организаторы назвали имена хоккеистов, вошедших в символическую сборную. Она была составлена журналистами, которые работали на турнире. В списке не оказалось ни одного игрока сборной России, которая завершила выступление на стадии четвертьфинала.



Полностью сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Андерс Нильссон (Швеция)

защитники: Оливер Экман-Ларссон (Швеция), Адам Ларссон (Швеция)

форварды: Рикард Ракелль (Швеция), Себастьян Ахо (Финляндия), Патрик Кейн (США).



Чемпионом мира по хоккею второй год подряд стала сборная Швеции, которая в решающем матче обыграла Швейцарию (3:2 Б). Самым ценным хоккеистом признан капитан сборной США Патрик Кейн, который стал лучшим бомбардиром турнира.

Швейцария уже топ-сборная! Но чемпионы снова шведы «Тре крунур», как и год назад в Кёльне, выиграли золото по буллитам.