«Вегас» — третий клуб в истории, вышедший в финал Кубка Стэнли в дебютный год

В пятом финальном матче Кубка Стэнли Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и проиграл — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Подопечные Жерара Галлана пробились в финал Кубка Стэнли.

В истории НХЛ до «Вегаса» только дважды в истории дебютанты лиги выходили в финал Кубка Стэнли. В 1918 году это сделал «Торонто Аренас», а в 1968-м — «Сент-Луис Блюз». «Торонто» в финале победил «Ванкувер Миллионэрис» (3-1), а вот «музыканты» в решающей серии не взяли ни одного матча у «Монреаль Канадиенс» (0-4).

В решающей серии чемпионата-2017/18 «Вегас» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии).