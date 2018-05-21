Маршессо: игроки «Вегаса» продолжат доказывать, что в нас ошибались

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал исход пятого матча финальной серии Западной конференции НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1, 4-1 в серии). «Вегас» пробился в финал Кубка Стэнли.

«Мы продолжим делать то, что и делали: доказывать, что в нас ошибались. С кем бы мы ни встретились, фаворитом нас считать не будут. И мы с этим спорить не будем. Но мы будем готовы к финалу», — цитирует Маршессо пресс-служба лиги.

В решающей серии чемпионата НХЛ «Вегас» встретится с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (3-2 в серии).