Флёри вышел на 8-е место в истории по победам в Кубке Стэнли среди вратарей

В пятом финальном матче Кубка Стэнли Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и проиграл — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Вегаса». Подопечные Жерара Галлана пробились в финал Кубка Стэнли.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 31 бросок из 32. Эта победа стала 74-й в карьере канадского вратаря в Кубке Стэнли. Он вышел на восьмое место в истории по этому показателю среди голкиперов, сравнявшись с Крисом Осгудом. Рекорд принадлежит Патрику Руа (151), в топ-3 также входят Мартин Бродо (113) и Грант Фюр (92). Следующей целью для Флёри является результат Майка Вернона — 77 побед (седьмое место в истории лиги).