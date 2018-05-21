Грёнборг: остаться непобеждёнными на чемпионате мира — это потрясающе

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал победу команды на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Думаю, что моя команда заслужила победу. Остаться непобеждёнными на чемпионате мира — это потрясающе. Это говорит, что мы были стабильны на протяжении всего турнира. За последние четыре крупных турнира (Кубок Мира, Олимпийские игры и два чемпионата мира) мы проиграли только один матч в основное время, что говорит о хорошо проделанной работе. С самого начала турнира я чувствовал, что чемпионат складывается особенным образом для нас. Так же особенно, как и в прошлом году.

Адам Ларссон? Мы были не уверены, что он найдёт в себе силы приехать в команду. У Адама был невероятно тяжёлый год, все мои мысли были связаны с ним. (отец Адама Ларссона ушёл из жизни незадолго до чемпионата мира. — Прим. «Чемпионата»). Оливер Экман-Ларссон прошёл через то же самое в прошлом году. Мы должны были держаться вместе. Я хочу отдать должное нашему капитану Микаэлю Баклунду, который взял на себя большую ответственность. Он организовывал жизнь команды каждый день.

Моё будущее? У меня остался ещё один год контракта, который я намерен отработать. Мне повезло работать в национальной команде, счастлив продолжать работу. О продлении соглашения никаких переговоров не было. Я очень тепло отношусь к Федерации хоккея Швеции, в которой работаю на протяжении 12 лет, но пока дальнейшего решения нет», — цитирует Грёнборга HockeyNews.