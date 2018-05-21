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Андерссон — после победы на ЧМ-2018: определённо эту медаль не выкину

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Андерссон — после победы на ЧМ-2018: определённо эту медаль не выкину
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Швеции Лиас Андерссон иронично пошутил над самим собой после победы в финале чемпионата мира 2018 года в Дании.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» разместил в своём «инстаграме» пост со словами: «Определённо, эту медаль не выкину».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Лиаса Андерссона.

Напомним, после поражения от сборной Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2018 года Андерссон выбросил свою серебряную медаль на трибуны. На турнире в Баффало 18-летний форвард был капитаном шведской «молодёжки».

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