Андерссон — после победы на ЧМ-2018: определённо эту медаль не выкину

Нападающий сборной Швеции Лиас Андерссон иронично пошутил над самим собой после победы в финале чемпионата мира 2018 года в Дании.

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» разместил в своём «инстаграме» пост со словами: «Определённо, эту медаль не выкину».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Лиаса Андерссона.

Напомним, после поражения от сборной Канады в финале молодёжного чемпионата мира 2018 года Андерссон выбросил свою серебряную медаль на трибуны. На турнире в Баффало 18-летний форвард был капитаном шведской «молодёжки».