Джонсон: мы не хотим продлевать «Вашингтону» жизнь

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился ожиданиями от шестого матча полуфинала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3-2). В случае победы подопечные Джона Купера выйдут в финал.

«Серия не закончена, пока у нас нет четырёх побед. Мы ещё ничего не добились. Ты не хочешь продлевать сопернику жизнь и стараешься закончить дело как можно скорее», — цитирует Джонсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч противостояния состоится завтра, 22 мая. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.