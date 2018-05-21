СКА заключил контракт на четыре года с защитником Василием Токрановым

СКА заключил контракт с защитником Василием Токрановым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на четыре сезона.

До этого контракта всю карьеру в КХЛ 28-летний хоккеист проводил в составе «Ак Барса». В минувшем сезоне Токранов забросил 7 шайб и сделал 11 голевых передач в 49 матчах регулярного сезона. В 13 матчах плей-офф на его счету 9 (3+6) очков.

В общей сложности в лиге Василий принял участие в 285 матчах, забросил 22 шайбы и сделал 61 результативную передачу при показателе полезности «+23».