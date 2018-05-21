Овечкин: возможно, сегодня будет самый важный матч в моей карьере

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3).



«Это самая важная игра в моей карьере? Возможно. Два шага между мной и финалом Кубка Стэнли.



Мы не выигрывали дома в этой серии? Сегодня вечером это произойдёт», — приводит слова Овечкина в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.

Игра ценой в карьеру. Матч жизни для Овечкина Злодейка-судьба дала ему первый шанс за 12 лет. Подумала и забрала обратно. Почти.

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