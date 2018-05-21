Президент «Барыса»: сумма в контракте Доуса — $ 3 млн, для нас это непосильно

Президент астанинского «Барыса» Аскар Шопобаев рассказал, почему в команде не удалось сохранить нападающего Найджела Доуса.



«Протесты болельщиков против руководства? Знаете, я понимаю, что болельщики переживают за результат. Но нужно сказать и о другом. Они в праве высказывать свою позицию, но на самом деле тот же Найджел Доус нам был очень нужен. Мы его ценим, однако хоккеист посчитал нужным, заканчивая карьеру, переподписать контракт. А сумма указанная в договоре, как знаете, достаточно большая — около трёх миллионов долларов. Для „Барыса“ это непосильная сумма.



Я бы хотел обратиться к болельщикам. Если вы так сильно переживали за то, чтобы Найджел Доус остался в „Барысе“, к чему и мы стремились, то помогли бы найти спонсоров, чтобы собрать недостающие деньги. Мы предложили Найджелу контракт. Но понятно, что ветеран, видимо, хочет завершить карьеру, сделав финансовый задел на будущее.



Мы очень благодарны ему за всё, что он сделал для „Барыса“. Думаю, что двери в сборную Казахстана для него всегда открыты, мы ждём его. Просто без контракта Найджел Доус не захотел рисковать, потому что, получив травму, он бы не подписал соглашения с другим клубом. Я его понимаю как игрока. Наверное, на следующий год мы будем его ждать, вновь приглашать в главную команду страны», — цитирует Шопобаева SportX.

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