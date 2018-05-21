Два состава молодёжной сборной России провели контрольный матч

Два состава молодёжной сборной России провели первый контрольный матч в рамках сбора в Сочи, предваряющего ежегодный турнир «Кубок Черного моря».



Команда Россия («белые») победила в основное время со счётом 3:2, забросив по шайбе в каждом из периодов и выстояв восемь минут меньшинстве в конце заключительного игрового отрезка. В свою очередь «красные», в составе которых выступали два хоккеиста с опытом игры на молодёжных чемпионатах мира — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Клим Костин, оказались лучше в пятиминутном овертайме, запланированном вне зависимости от результатов основного времени и серии буллитов. Гол в овертайме — на счету Николая Коваленко, решающий буллит реализовал Никита Аноховский.



Турнир стартует 26 мая, до его начала команды проведут ещё одну контрольную встречу.