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Два состава молодёжной сборной России провели контрольный матч

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Два состава молодёжной сборной России провели контрольный матч
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Два состава молодёжной сборной России провели первый контрольный матч в рамках сбора в Сочи, предваряющего ежегодный турнир «Кубок Черного моря».

Команда Россия («белые») победила в основное время со счётом 3:2, забросив по шайбе в каждом из периодов и выстояв восемь минут меньшинстве в конце заключительного игрового отрезка. В свою очередь «красные», в составе которых выступали два хоккеиста с опытом игры на молодёжных чемпионатах мира — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Клим Костин, оказались лучше в пятиминутном овертайме, запланированном вне зависимости от результатов основного времени и серии буллитов. Гол в овертайме — на счету Николая Коваленко, решающий буллит реализовал Никита Аноховский.

Турнир стартует 26 мая, до его начала команды проведут ещё одну контрольную встречу.

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