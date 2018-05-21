Падакин: хочу помочь «Ак Барсу» выиграть ещё один Кубок, это топ-клуб

Нападающий Павел Падакин прокомментировал свой переход в казанский «Ак Барс».



«Переговоры шли между клубами, я узнал об интересе со стороны «Ак Барса» от агента. Конечно, хотелось перейти в Казань. Команда стала чемпионом в этом сезоне, и видно, что у «Ак Барса» есть желание выиграть Кубок и в следующем году. Приятно перейти в команду, которая всегда претендует на чемпионство. Кубок Гагарина — цель любого хоккеиста, и «Ак Барс» — тот клуб, в котором это возможно сделать.

Безусловно, это топ-клуб, его уровень всем известен. Любой хоккеист должен быть готов к требованиям тренерского штаба. По приезде в Казань я смогу узнать, какие задачи на меня возлагает руководство команды. Моя главная задача — помочь «Ак Барсу» выиграть ещё один Кубок», — цитирует Падакина официальный сайт «Ак Барса».