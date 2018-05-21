Зибанеджад: Ибрагимович — мой кумир, но мне захотелось пошутить над ним

Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад прокомментировал тот факт, что после победы в финале ЧМ-2018 он спародировал акцент форварда футбольной команды Швеции Златана Ибрагимовича.



«Если людям понравилось, значит, это было весело. Я просто пытался ему подражать и подшутить над Златаном, и многие решили, что я удачно показал его диалект. Мне нравится имитировать диалекты, но Ибрагимович — особенный. Это мой кумир», — приводит слова Зибанеджада Aftonbladet.

«Швеция доказала, что является лучшей в мире». Эмоции чемпионов Шведы были на седьмом небе от счастья. Они это заслужили.

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