Оши — о седьмой игре: «Вашингтон» сейчас голоден, через пару дней будет война

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:0, 3-3) в шестом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Нам и до этого, считаю, удались пару матчей, но сегодняшняя игра безусловно в их числе. Мы сыграли с той безотлагательностью, которая сегодня была нам необходима. И, что особенно важно, это делали абсолютно все игроки. Каждый внёс свою лепту в эту победу. Именно когда происходит такое, мы играем в свой лучший хоккей.

Силовая борьба может сделать разницу, особенно в таких матчах, когда многое стоит на кону. Каждый привносит свою энергию на лёд, и ты хочешь иметь в этом преимущество. Сегодня мы были хороши в этом компоненте. Мы сейчас голодны. Я устал, но мы рады, что через пару дней вновь сыграем. И это будет война», — сказал Оши.