СКА заключил долгосрочный контракт с защитником Антоном Беловым

СКА заключил новый контракт с защитником Антоном Беловым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на три сезона.

В минувшем сезоне за СКА Белов провёл 31 игру и набрал в них 10 (2+8) очков при общем показателе полезности «+10».

Белов играет в СКА с сезона-2014/15. В составе «армейцев» защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России, также завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата страны и стал обладателем Кубка Континента. В минувшем сезоне за СКА Белов провёл 31 игру и набрал в них 10 (2+8) очков при общем показателе полезности «+10».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Авангард». В общей сложности 31-летний хоккеист сыграл 492 матча, в которых забросил 42 шайбы и сделал 113 результативных передач при полезности «+134».