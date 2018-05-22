Агент Токранова: «Ак Барс» предложил контракт лишь на два года, СКА — на четыре

Сергей Исаков, агент защитника Василия Токранова, прокомментировал переход своего клиента из казанского «Ак Барса» в петербургский СКА.



«Предлагал ли „Ак Барс“ контракт? Да, предлагал, но тот, который нас не совсем устраивал. Пытались договориться на протяжении почти месяца, но не смогли. Поэтому мы приняли решение сменить клуб.



Сумма? Это конфиденциальная информация. Но суммы, которые предлагали «Ак Барс» и СКА, идентичны. Нас не устроили сроки контракта. Мы просили четыре года, а нам дали два. Вот и всё. Потом мы понизили требования до трёх лет, но они сказали «нет». СКА предложил четыре года, и нас это устроило.



У него в позапрошлом сезоне было 19 млн, а в этом — 25 млн рублей в год. Почему казанские СМИ винят Токранова? Видимо, кому-то просто удобно его так выставлять», — цитирует агента «Реальное время».

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