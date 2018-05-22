Наумов, Якубов и Е. Корешков войдут в тренерский штаб ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не задумывался о смене тренера Игоря Никитина после поражения в Кубке Гагарина.



«Вопрос по смене тренерского корпуса не стоял. Ни с кем разговоров о замене Никитина не вели. Недобросовестные коллеги раздувают слухи, как год назад было с Быковым. Никаких контактов со Знарком не было, никто с ним переговоров не вёл. Этот вопрос не стоял. У Никитина ещё два года контракта.



Тренерский корпус претерпит небольшие изменения. Уйдут из первой команды Чебатуркин, Лещёв и Власов. Сделали предложение тренеру по вратарям Сергею Наумову, приглашены в клуб Равиль Якубов и Евгений Корешков. С ними есть договорённость, осталось подписать контракты. Игорь Никитин распределит их роли в тренерском штабе», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.