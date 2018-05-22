Есмантович: взвесив зарплату и вклад Петрова в игру, ЦСКА решил с ним расстаться

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход из клуба нападающих Кирилла Петрова и Владимира Жаркова.



«Жарков получил статус свободного агента и принял предложение Уфы. В ЦСКА предложения Жаркову не делали. Что касается ухода Петрова, то, взвешивая и рассматривая его вопрос по его зарплате и вкладу в результат, я принял решение, что Кирилл перейдёт в другой клуб», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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