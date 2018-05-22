Состав ЦСКА пополнят шведский защитник и российский форвард из НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферных новостях «армейской» команды.



«Помимо Вея в ЦСКА приглашён шведский защитник из НХЛ. Заключим с ним контракт после истечения срока его договора за океаном, это большой и мощный игрок с хорошим катанием. Пригласили в клуб российского нападающего, который вернётся из НХЛ. Опять же, подпишем с ним контракт, когда это позволит сделать регламент.



Планируем пригласить на просмотр своих воспитанников Толчинского и Коростелёва. Посмотрим, насколько они готовы побороться за попадание в состав. Задача на сезон – выиграть Кубок Гагарина», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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