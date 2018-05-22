«Локомотив» обменял Кадейкина в «Салават Юлаев», получив права на Гронека

«Салават Юлаев» выменял из ярославского «Локомотива» нападающего Александра Кадейкина, информирует официальный сайт уфимской команды. Ярославский клуб получил за игрока денежную компенсацию и права на чешского защитника Филипа Гронека, выступающего в АХЛ за «Гранд Рэпидс».



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ центральный нападающий провёл на льду 44 игры, набрал 10 (7+3) очков и заработал 14 штрафных минут с 58,7% выигранных вбрасываний. За 5 игр в плей-офф отметился двумя результативными передачами.

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