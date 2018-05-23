Компания Романа Ротенберга заключила контракт с ИИХФ на поставку атрибутики

Российская компания «СпортКонцепт» подписала соглашение с ИИХФ на поставку одежды и атрибутику для команд — участниц чемпионата мира, информирует официальный сайт компании. Соглашение заключено на три сезона и вступит в силу с 2019 года. Второй стороной соглашения выступила компания Infront – эксклюзивный медиа- и маркетинг-партнёр ИИХФ и чемпионата мира.

Владельцем компании «СпортКонцепт» является первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

«СпортКонцепт» поставляет экипировку и атрибутику клубам и федерациям различных видов спорта. В сфере хоккея – это клубы КХЛ и ФХР. Являясь официальным партнёром ФХР по поставке атрибутики и экипировки, «СпортКонцепт» сопровождает производство известного бренда «Красная Машина». Российская компания придёт на смену шведской NeH, которая была официальным поставщиком чемпионатов мира начиная с 2011 года.

«Мы рады поприветствовать «СпортКонцепт» в качестве партнёра. Уверены, что компания продолжит развивать эту перспективную категорию бизнеса и найдёт новые способы предоставить болельщикам возможность выразить поддержку не только любимым командам, но и самому чемпионату», – заявил президент ИИХФ Рене Фазель.