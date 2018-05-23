«Барыс» заключил контракт с защитником сборной Великобритании Беном О'Коннором, информирует официальный сайт клуба. Игрок подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2019 года.

Последние 3,5 сезона он провёл в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне О’Коннор набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и 1 (0+1) балл в 4 матчах плей-офф.

В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира – 6 (4+2) очков в 5 играх турнира.