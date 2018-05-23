«Виннипег» хочет заключить длинный контракт с Хеллебайком и сохранить Штястны

В межсезонье «Виннипег Джетс» будет стремиться сохранить в команде центрального форварда Пола Штястны и подписать долгосрочный контракт с вратарём Коннором Хеллебайком.

Генменеджер «реактивщиков» Кевин Чевелдэйофф заявил, что клуб будет исследовать возможность сохранения всех свободных агентов, включая Штястны. Сам игрок приветствовал бы это, поскольку ему понравилось в Виннипеге.

«Приезд сюда, наверное, был лучшим моим решением», – цитирует Штястны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

32-летний Штястны перешёл в «Джетс» в дедлайн из «Сент-Луис Блюз». В 19 матчах за канадский клуб в регулярном чемпионате он набрал 13 (4+9) очков, в плей-офф добавил ещё 15 (6+9) в 17 матчах. Его контракт с зарплатой $ 7 млн в год истекает этим летом.

25-летний Хеллебайк, вошедший в тройку претендентов на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата, 1 июля может стать ограниченно свободным агентом. Его зарплата по текущему однолетнему контракту составляет $ 2,25 млн за сезон.