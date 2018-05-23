Ганзл: такого эмоционального тренера, как Андрей Назаров, не встречал никогда

Чешский форвард Робин Ганзл, который в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ в составе «Нефтехимика», а нынешней весной пополнил ряды «Спартака», рассказал о своём опыте выступления в России.



«Это был невероятный опыт. Честно говоря, что касается хоккея, а также бытовых условий, я не знал, чего ожидать. Тем не менее, думаю, сезон прошёл достаточно хорошо. Думаю, моя статистика выглядит неплохо для первого сезона в новой для меня лиге. Команда играла здорово, и я счастлив, что внёс свой вклад в её итоговый результат. Был ли у меня в карьере когда-нибудь тренер эмоциональнее Андрея Назарова? Никогда. Играл под руководством многих эмоциональных тренеров, но такого, как Назаров, не встречал никогда», — приводит слова Ганзла официальный сайт «Спартака».

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