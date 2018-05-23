Кречин: не увидел рейтинга, с которым «Ладе» или «Югре» можно вернуться в КХЛ

Генеральный менеджер тольяттинской «Лады» Владимир Кречин прокомментировал критерии рейтинга КХЛ.

«Я увидел рейтинг, за что команды убирают: видео, спортивные результаты и так далее. Но я не увидел рейтинга, согласно которому клубам вроде «Лады» или «Югры» можно вернуться в КХЛ, будь то отказ от государственного финансирования или победа в чемпионате ВХЛ. Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы вернуться. Почему-то НХЛ расширяет лигу, и она от этого хуже не становится. Руководство «Лады» ставит задачу вернуться в КХЛ. Болельщики, когда клуб исключили, стояли ушах. Я знаю, что и у других команд есть госфинансирование, и не у всех всё в порядке с посещаемостью», — передаёт слова Кречина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.