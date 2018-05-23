Сушинский: была идея дать Ягру сыграть прощальный матч за Омск, но КХЛ запретила

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, как относится к идее проведения Яромиром Ягром прощального матча за «ястребов».

«У меня была идея: если Яромир Ягр будет заканчивать, дать ему сыграть за «Авангард» прощальный матч. Однако лига запретила приглашать игрока на одну игру. Как хоккеиста на весь сезон мы Ягра не рассматриваем», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в лиге готовы рассмотреть возможное заявление омского «Авангарда» о прощальном матче Яромира Ягра.