А. Медведев: СКА не против совмещения новым тренером постов в клубе и сборной

Руководство питерского СКА не против, чтобы новый тренер совмещал работу в команде с работой в сборной России. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил член совета директоров клуба Александр Медведев.

«СКА не против совмещения постов тренером. Практика показала, что это правильно. Кто будет тренировать команду в следующем сезоне? По-моему, понятно, кто. Скажу так — у специалиста птичья фамилия», — заявил Медведев.

Контракт главного тренера СКА Олега Знарка истек 30 апреля, соглашение не было продлено. Также Знарок после победы на Олимпиаде–2018 покинул пост главного тренера сборной России. На прошедшем в Дании чемпионате мира в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной командой руководил Илья Воробьёв.