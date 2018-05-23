Кознев: да, сейчас «Северсталь» внизу рейтинга КХЛ, но мы продолжаем работать

Директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев прокомментировал опубликованный рейтинг КХЛ, в котором его клуб занял последнее место.



«Лига придерживается стратегии, обозначенной правлением и советом директоров. Потолок зарплат, система рейтингования — всё это применяется для улучшения ситуации, для повышения коммерческих доходов клубов. Кроме того, мы подвели сегодня итоги сезона и поздравили команду «Ак Барс» с чемпионством, нам рассказали о проекте календаря. Рады, что пожелания «Северстали» учтены.



Да, на сегодняшний день наш клуб в нижней части рейтинга. Но мы продолжаем работать, причём не только по части спортивных результатов, хотя этот сезон был для нас успешным, попали в плей-офф. Мы обязательно будем развивать все критерии, которые указаны в рейтинге, смотреть, где можем добавить: это и ТВ-индекс, и посещаемость. «Северстали» есть куда расти, куда развиваться», — цитирует Кознева официальный сайт КХЛ.

Рейтинг клубов КХЛ: рост «Трактора», «Спартака» и «Амура», падение «Адмирала»