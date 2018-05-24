Невероятный промах нападающего «Тампы» Янни Гурда в матче с «Вашингтоном»

В Тампе продолжается второй период седьмого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, 3-3). Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

В самом начале второго периода «молнии» чудом не сумели сравнять счёт. Шведский защитник Виктор Хедман уже обыграл вратаря соперников Брэйдена Холтби и выкатил шайбу на пустые ворота для своего партнёра Янни Гурда, однако тот в борьбе с защитником «столичных» не сумел толком попасть по шайбе и сравнять счёт.

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