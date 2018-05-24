Три российских игрока впервые в карьере сыграют в финале Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

В составе «Вашингтона» сразу три российских игрока получат шанс впервые в карьере сыграть в финале Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пробился в главную серию года с 13-й попытки, нападающий Евгений Кузнецов — с четвёртой, защитник Дмитрий Орлов в третий раз в карьере играет в плей-офф НХЛ.